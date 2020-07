Nouvelle confirmation : Draxler n’ira pas au Hertha Berlin

Cela a été dit et redit par Bild ou Kicker au sujet de Julian Draxler (26 ans) : l’intention de l’Allemand sous contrat jusqu’en 2021 avec le PSG est de rester à Paris même s’il occupe une place de moins en moins importante dans l’équipe au fil des saisons. L’international allemand entend bien attaquer la prochaine saison avec le PSG. D’ailleurs, durant la parenthèse provoquée par la pandémie de Covid-19, Julian Draxler a travaillé avec des spécialistes sur sa condition physique pour être désormais au plus haut niveau. Et si dans un an il devait quitter le PSG sans avoir prolongé d’ici là, alors, libre, il pourra signer un contrat ailleurs riche en millions. Tel est le plan de carrière de l’Allemand coté 26M€ par Transfermarkt. Il n’est donc pas question de signer au Hertha BSC qui s’était intéressé à lui l’hiver dernier. “Selon nos informations, cela n’arrivera pas”, a confirmé Marc Behrenbeck, expert en transfert chez Sky Allemagne. De tout façon, Julian Draxler est trop cher pour le club de Berlin.