Ntilikina : “Mbappé ? Performer à ce point-là avec tout ce qu’il y a autour en termes d’attention médiatique, cette frénésie, c’est fort”

À seulement 21 ans, Kylian Mbappé impressionne le monde entier. France Football a interviewé plusieurs sportifs de haut niveau pour connaître leur impression sur le numéro 7 parisien. Frank Ntilikina, basketteur français des New York Knicks en NBA se dit impressionné par la résistance à la pression de l’international français.

“Bien sûr, ça pèse ! Dans le sens où il y a beaucoup plus d’enjeux qu’ailleurs, d’attention autour de l’équipe, ce genre de choses. On connaît tous le PSG ! Pour ça, je lui tire mon chapeau. Performer à ce point-là avec tout ce qu’il y a autour en termes d’attention médiatique, cette frénésie, c’est fort, s’enthousiasme le basketteur français. Comment supporter la pression ? De mon point de vue, il faut parvenir à se dire que ça ne reste que du basket ou, dans le cas de Kylian, que du football. Lui semble l’avoir intégré. On a l’impression qu’il parvient à mettre certains enjeux de côté. De toute façon, pour lui comme pour moi, l’idée est de parvenir à jouer au sens premier du terme.”