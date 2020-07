Officiel – Charlotte Voll s’engage chez les Féminines du PSG jusqu’en 2022

Avec le départ de Katarzyna Kiedrzynek, les Féminines du PSG étaient à la recherche d’une gardienne, en doublure de Christiane Endler. Dans cette optique, le PSG a officialisé la venue Charlotte Voll (21 ans). La gardienne de but allemande s’est engagée avec les Rouge et Bleu jusqu’en juin 2022. Par le passée, Charlotte Voll avait déjà intégré le PSG en 2017, au sein de la section U19 “avant d’effectuer quelques apparitions dans le groupe professionnel.” En 2019, elle avait décidé de rejoindre le SC Sand, en Bundesliga. Un an après son départ du PSG, la gardienne de 21 ans fera donc son retour dans l’effectif d’Olivier Echouafni. “Le club souhaite à Charlotte un nouveau passage plein de succès sous le maillot du Paris Saint-Germain.”