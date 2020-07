Officiel – Dina Ebimbe prêté avec option d’achat à Dijon jusqu’en juin 2021

Après un prêt réussi au Havre en Ligue 2 (25 matchs, 3 buts et 1 passe décisive), Eric Junior Dina Ebimbe va découvrir la Ligue 1. En effet, le PSG a officialisé le prêt avec option d’achat du milieu de terrain de 19 ans au Dijon FCO jusqu’au 30 juin 2021. Le montant de l’option d’achat n’a pas été dévoilé. Pour rappel, Dina Ebimbe est sous contrat avec le PSG jusqu’en 2023.

Sur le site officiel du DFCO, Dina Ebimbe s’est exprimé sur les raisons de son prêt à Dijon. “J’ai discuté avec Peguy Luyindula (directeur sportif du DFCO, ndlr) et j’ai tout de suite accroché au projet, qui, je pense, était le meilleur pour moi. Je me suis tout de suite reconnu dans son discours, et j’ai été séduit par les ambitions du club. J’ai aussi choisi de rejoindre Dijon car, ici, tout le monde travaille ensemble et avec humilité. Pour mieux grandir, engranger de l’expérience et de la maturité, mieux vaut évoluer dans un club familial, qui partage ces valeurs.”

L’ancien Parisien, Peguy Luyindula – actuel directeur sportif de Dijon – a évoqué les qualités d’Eric Junior Dina Ebimbe. “C’est un joueur de qualité que nous suivons depuis longtemps et vu son jeune âge, nous avons foncé sur l’occasion (…) Éric a la tête sur les épaules, il sait ce qu’il veut, et surtout, il a choisi Dijon. Plusieurs clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 le suivaient. Il a senti qu’on le souhaitait vraiment, et lui est déterminé. C’est ce que l’on recherche.”