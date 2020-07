Officiel – Michut et Gassama signe leur premier contrat professionnel avec le PSG

C’est désormais officiel. Comme annoncé depuis plusieurs jours, Edouard Michut (17 ans) a signé son premier contrat professionnel avec le PSG. Le jeune milieu de terrain a paraphé un contrat jusqu’en juin 2023 avec son club formateur. Le PSG a officialisé cette signature via son site internet. Arrivé au Centre de Préformation du Paris Saint-Germain en 2016, L’international U16 de l’Equipe de France a donné sa préférence au PSG malgré les intêrets de Manchester City et la Juventus Turin.

Lors de la saison 2019-2020, le natif d’Aix-les-Bains avait joué 19 matches avec l’équipe U17 du PSG, inscrivant 2 buts et délivrant 3 passes décisives. Edouard Michut fut le joueur le plus utilisé par l’entraîneur Stéphane Moreau (1658 minutes) la saison passée, précise les Rouge et Bleu sur leur site internet. “Le club souhaite à Édouard une carrière professionnelle pleine de succès avec les Rouge et Bleu.”

MAJ 14h50 – Après Edouard Michut, le PSG a également officialisé la signature du premier contrat professionnel de Djeidi Gassama. L’attaquant de 16 ans a paraphé un contrat de trois ans avec son club formateur, soit jusqu’en juin 2023. Le natif de Niélaba – en Mauritanie – avait rejoint le centre de formation du PSG en 2019 en provenance du Stade Brestois. Avec l’équipe U17 des Rouge et Bleu, Djeidi Gassama avait marqué 8 buts et réalisé 3 passes décisives en 20 matches de championnat. “Le club félicite Djeidi pour ce premier contrat professionnel et lui souhaite une carrière pleine de succès sous le maillot du Paris Saint-Germain.”