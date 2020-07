Officiel – Les cinq changements par match annoncés par la LFP

Le Coronavirus a clairement chamboulé le monde, et notamment celui du football. Conséquence directe, la FIFA a préconisé quelques petits changements afin de répondre au mieux aux difficultés liées à la pandémie mondiale. Parmi ceux-ci, on y retrouve l’évolution au niveau des changements autorisés par match en passant de trois à cinq. Et cette mesure a été officiellement adoptée par la LFP ce jour pour l’exercice 2020-2021, c’est l’instance qui vient d’annoncer cela via un communiqué officiel publié sur son site internet. outres les changements, les clubs hexagonaux auront également le droit d’inscrire 20 joueurs au lieu de 18 sur leur feuille de match.