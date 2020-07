Officiel – Martin Adeline s’engage au Stade de Reims

Les Titis du PSG alimentent la rubrique mercato du club de la capitale. Après les départs de Tanguy Kouassi (FC Bayern Munich) et Adil Aouchiche (AS Saint-Etienne), les Rouge et Bleu ont vu partir un autre joueur de leur centre de formation. En effet, comme rapporté par RMC Sport il y a quelques jours, Martin Adeline s’est officiellement engagé au Stade de Reims. Sous contrat aspirant jusqu’en 2021 avec le PSG, le milieu offensif de 16 ans a paraphé son premier contrat professionnel avec Reims. La durée du contrat n’a pas été précisée. Un choix notamment dicté par des raisons familiales comme l’a expliqué Martin Adeline dans une interview à France Football.

“Cela fait quatre ans que j’étais en internat au PSG, tout se passait bien. Et puis, il y a cet événement qui est venu tout chambouler. Pendant le confinement, ma mère a eu les résultats de prises de sang qu’elle venait de faire, et ça n’était pas bon, a déclaré Adeline à FF. Elle a un gros problème de santé. Et la santé de ma maman, c’est plus important que le foot.”

Le natif d’Epernay (à quelques kilomètres de Reims) a notamment expliqué que c’était sa décision de quitter le PSG, malgré une proposition de contrat professionnel de la part du club de la capitale. Il a d’ailleurs souligné la classe des dirigeants parisiens. “Le PSG m’a proposé trois ans de contrat pro et était prêt à me laisser le temps que je voulais auprès d’elle, pour qu’elle se remette. Je tiens d’ailleurs à souligner la classe du club et l’humanité de Jean-François Pien (directeur du centre de formation du PSG) et d’Angelo Castellazzi (le directeur sportif adjoint, bras droit de Leonardo). Ils ont été très élégants”, a reconnu Adeline dans un entretien accordé au magazine hebdomadaire.