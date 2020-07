Officiel – Presnel Kimpembe prolonge jusqu’en 2024

C’est une prolongation de contrat inattendue que le PSG vient d’officialiser. En effet, Presnel Kimpembe – encore sous contrat jusqu’en juin 2023 – a prolongé ce dernier d’un an, soit jusqu’en juin 2024, avec son club formateur. Le titi parisien, qui est l’un des joueurs importants de Thomas Tuchel, a exprimé sa joie de poursuivre l’aventure à Paris pour encore quatre ans. “Paris est mon club de cœur, et mon club formateur. Je suis ici depuis que j’ai huit ans, et pouvoir m’inscrire dans la durée ici est un honneur pour moi.” Depuis son premier contrat professionnel, signé en 2014, le numéro 3 parisien a participé à 136 matches toutes compétitions confondues (1 but) et remporté 13 trophées (5 Ligue 1, 3 Coupes de la Ligue, 3 Coupes de France et 2 Trophées des Champions.