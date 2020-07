“On a eu peur d’être envahi par des gens qui voulaient voir uniquement le PSG”

Il y aura 5000 personnes dimanche (19h00) au Stade Océane du Havre (25.000 places) pour la réception du PSG en match amical. 4000 places ont été réservées aux spectateurs. Il y aura également quelques centaines d’invités. Et quasiment tous seront pour le club normand installé en Ligue 2. Un soulagement pour Yann Simon, porte-parole de la Fédération des supporters du HAC.

“On a eu un peu peur d’être envahi par des gens qui voulaient voir uniquement le PSG. Être 5000 personnes, ce n’est pas plus mal car le HAC a mis la priorité sur les abonnés, les couleurs ciel et marine seront donc dominantes, explique Simon dans Paris Normandie. Le PSG est une très belle équipe. Ces joueurs, on n’a clairement pas l’habitude de les voir au stade. Et puis cela va être le premier match en Europe de l’Ouest avec autant de spectateurs. C’est l’occasion de se montrer, de prouver que cela peut fonctionner dans le respect des règles sanitaires. On va essayer de mettre de l’ambiance, le but est de remettre la machine en marche. Pour le Kop, on nous demande de faire attention. Concrètement, il n’y a pas eu de consigne stricte, mais il faudra respecter une certaine distance, potentiellement un siège sur deux, c’est en tout cas ce qu’on imagine pour être ni trop près, ni trop loin.”