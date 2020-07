Pagliari : “En dehors des entraînements, les joueurs du PSG s’entendent très bien, c’est un groupe uni”

Après quelques séances en petits groupes, les joueurs du PSG ont retrouvé l’entraînement collectif cette semaine. Des séances collectives réalisées dans la bonne humeur, après plus de trois mois sans entraînements en raison de la pandémie de Covid-19. Dans sa chronique hebdomadaire sur Europe 1, Isabela Pagliari s’est exprimée sur la bonne ambiance qui règne au sein de l’effectif du PSG.

“Cette semaine, c’était la reprise avec le premier entraînement collectif. On voit bien que les joueurs profitent, ils sont très heureux et partagent sur les réseaux sociaux. Neymar, Mbappé et Verratti sont en train d’être prêts pour les matches qui arrivent, a déclaré Pagliari sur Europe 1. En dehors des entraînements, il faut savoir que les joueurs s’entendent très bien, c’est un groupe très uni. Ils étaient tous ensemble lors de l’anniversaire de Paredes (qui a fêté ses 26 ans), ils ont bien profité. Il y avait tout l’effectif du PSG et ça montre que le groupe est fort et uni.”

Dans sa chronique, Isabela Pagliari est également revenue sur les vacances de Neymar à Saint-Tropez, en compagnie de Marco Verratti. Un nouveau signe de son intégration au PSG. “Il était revenu du Brésil un peu avant et il était parti directement à Saint-Tropez. Il est resté avec Verratti dans une maison louée. Il y avait aussi toute la famille de Marquinhos à côté. Ils ont profité ensemble. C’est aussi un autre signe intéressant parce que Neymar aurait pu rester plus longtemps au Brésil mais il a voulu revenir plus tôt afin de passer quelques jours avec les joueurs du PSG avant la reprise. C’est un autre signe d’intégration de Neymar à Paris.”