Paredes : “Il y a de belles choses à faire, et des titres à gagner”

Les Féminines du PSG ont repris l’entraînement le 29 juin dernier pour préparer la fin de saison 2019-2020 avec la demi-finale de Coupe de France contre Bordeaux (2 août)et le Final 8 de Women’s Champions League qui débute avec le quart de finale contre Arsenal (22 août). Irène Paredes a évoqué cette fin de saison qui attend les Parisiennes après quatre mois d’arrêt.

“La saison s’est arrêtée à un moment charnière, et c’était très frustrant. On a envie de rejouer, on a envie de revenir à notre meilleur niveau, et de retrouver nos supporters. On n’oublie pas que des matches à grand enjeu nous attendent. Le plus important est de retrouver une très bonne condition physique, de retrouver de bonnes sensations ballon au pied, d’être ensemble et de ressouder le collectif, assure Paredes pour PSG.fr Nous devons apprendre les leçons de la saison dernière. Il y a de belles choses à faire, et des titres à gagner. Nous avons pour objectif de faire du mieux possible pour remporter un titre. Ce serait une belle récompense pour tout le groupe.“