Paredes : “Je me sens très bien ! J’ai la confiance de l’entraîneur et de mes coéquipiers”

Le Paris Saint-Germain entame une reprise chargée avec des rendez-vous importants. Après sa victoire en finale de Coupe de France face à l’AS Saint-Etienne (1-0), les Rouge & Bleu vont affronter l’Olympique Lyonnais ce vendredi en finale de la Coupe de la Ligue avant de disputer le 12 août prochain un quart de finale de la Ligue des Champions face à l’Atalanta Bergame.

Interrogé par le site internet du PSG, le milieu de terrain Leandro Paredes a évoqué ces matches mais aussi sa place au sein de l’effectif parisien.

La victoire face à l’AS Saint-Etienne

C’était un match difficile, mais nous savions que ce serait le cas. C’était un vrai test, et notamment sur le plan physique, ET aussi parce que c’était le premier match de compétition officielle depuis trois mois. Mais le résultat est là, nous avons remporté la Coupe de France, et c’est cela qui compte le plus.

Jouer dans un stade vide :

C’est très compliqué de s’habituer à cela, voire impossible. C’est difficile, mais pas seulement pour nous. Ça l’est aussi bien sûr pour les supporters et les amoureux de football. On espère que tout ira mieux bientôt et que les gens pourront revenir au stade sans crainte et en toute sécurité.

Sa place dans le groupe :

Je me sens très bien ! J’ai la confiance de l’entraîneur et de mes coéquipiers. C’est quelque chose de très important pour moi. Je vais tout donner pour continuer sur cette voie, parce que c’est la bonne.

Le match face à Lyon :

C’est une équipe très forte, avec beaucoup de joueurs talentueux. On espère qu’ils seront au top pour avoir une belle finale. On connait l’entraîneur, on sait qu’il fera tout pour nous mettre en difficulté, il faut donc se préparer pour être à notre meilleur niveau et jouer notre jeu. C’est le seul trophée national qui me manque désormais, et je veux le remporter.