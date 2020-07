Paredes : “On avait envie de revenir, de recommencer les entraînements”

Les Féminines du PSG ont repris l’entraînement depuis le 29 juin dernier. Vendredi (15 heures) les joueuses d’Olivier Echouafni vont jouer leur premier match de préparation contre Twente. Irène Paredes, la défenseure espagnole est revenu sur ce début de préparation.

“Ça fait plaisir de retrouver tout le monde. On avait envie de revenir, de recommencer les entraînements. C’était long mais finalement on y est arrivée et on commence la préparation à fond, indique Paredes pour PSG TV. On n’a pas oublié durant cette période que l’on avait des matches importants (demi-finale coupe de France, Final 8 de Women’s Champions League, ndlr). Maintenant c’est juste de se remettre physiquement, pouvoir toucher le ballon et être ensemble. Après ça va revenir.“