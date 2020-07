Parker : “L’objectif c’est toujours d’essayer de ramener le titre de champion”

Tony Parker, légende du basket-ball français, s’est rapproché de l’Olympique Lyonnais via son rôle de président du club de basket de l’Asvel qui a noué un partenariat avec l’OL. Dans un futur proche (d’ici quatre ans), il pourrait devenir le nouveau président du club rhodanien, une volonté de l’actuel président, Jean-Michel Aulas. Parker a fait savoir que l’un des objectifs de Lyon durant ces prochaines années sera de reconquérir le titre de champion de France.

“Ils ont gagné beaucoup de titres dans les années 2000. Ça fait longtemps qu’il n’y a plus eu de titre de champion de France (2008). La Ligue des champions reste un objectif toujours très important pour l’OL mais il y a aussi celui d’essayer de ramener le titre de champion de France et continuer à faire grandir le club, assure Tony Parker dans un entretien accordé à RMC. Avec le nouveau stade, une fois que tous les remboursements auront été faits, on aura plus de moyens à mettre dans le sportif. Il faut continuer à être patient, beaucoup de choses ont été mises en place. Dans les trois-quatre ans on pourra essayer de construire une équipe encore plus compétitive.”