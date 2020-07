Pas de Collectif Ultras Paris pour les finales de coupes nationales (LP)

Les 24 et 31 juillet, le PSG jouera les deux finales de coupes nationales contre Saint-Etienne (Coupe de France) et Lyon (Coupe de la Ligue) au Stade de France. Une enceinte qui pourra accueillir 5000 personnes maximum. Mais ces deux finales se joueront sans les membres du Collectif Ultras Paris (CUP). Comme le rapporte le Parisien, le CUP a décidé de ne pas se déplacer pour les deux finales. “L’association devrait communiquer et expliquer sa position dans les prochains jours, mais celle-ci ne s’apparente pas à un boycott.” Cette décision n’est pas due aux mesures instaurées par l’autorité sanitaire mais bien au nombre de place alloué aux supporters parisiens, 1250. Ce nombre de place “ne permettait pas aux ultras d’être suffisamment représentés à leurs yeux.” Le quotidien francilien conclut en indiquant que mille membres du Collectif Ultras Paris seront présents au Parc des Princes demain soir (19 heures) pour le match contre Waasland-Beveren et lors du match contre le Celtic (21 juillet).