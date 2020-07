Perrin : “On sait que l’on va se mesurer à l’une des plus belles équipes d’Europe”

Loïc Perrin, capitaine de l’AS Saint-Etienne, s’est présenté devant la presse ce jeudi après-midi à la veille de la finale de Coupe de France contre le PSG. Un match qui pourrait être le dernier de la carrière du défenseur central de 34 ans. “Cela me fait plaisir d’être là vu la situation traversée par le foot. Je suis heureux d’être là. Comme beaucoup j’aurais aimé que cela soit dans d’autres conditions mais c’est comme ça. Il y a un titre magnifique à aller chercher et j’espère que l’on aura la bonne surprise de le soulever vendredi”, a commenté Loïc Perrin, le capitaine stéphanois, en conférence de presse.

Le défenseur central a ensuite vanté les qualités de son futur adversaire. “On ne connaît pas l’histoire d’un match mais cet arrêt a été compliqué pour tout le monde. Je pense que l’on a fait une bonne préparation malgré toutes les conditions. On a très bien travaillé. Paris a l’avantage d’avoir des joueurs d’exception. Cela va être le premier match de la saison avec tout ce que cela comporte. Je ne crois pas que l’on va avoir le meilleur Saint-Etienne ni le meilleur Paris car rien ne remplace la compétition. Il faut enchaîner les matches pour être au top de sa forme. Il va falloir que l’on soit à plus de 100% en espérant qu’eux soient moins bien. Ils ont montré pendant leurs amicaux qu’ils étaient pas mal. […] On sait que l’on va se mesurer à l’une des plus belles équipes d’Europe et si on gagne cela n’en sera que plus beau.“