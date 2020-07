Perrin : “Si le PSG est à son niveau, ce sera compliqué”

Vendredi soir (21h05, France 2, Eurosport 2), le PSG affronte Saint-Etienne en finale de la Coupe de France. Un match qui pourrait être le dernier du capitaine stéphanois, Loïc Perrin. Le défenseur central sait que son équipe n’est pas favorite lors de cette rencontre mais espère que la coupure de quatre mois pour niveler l’opposition.

“C’est sûr qu’on est loin d’être favoris. On a souvent échoué contre le Paris-SG. S’il est à son niveau, ce sera compliqué. Mais ce n’est jamais mission impossible. D’autres, comme Rennes l’an passé, l’ont fait. Il y a donc toujours un petit espoir. Si on est dans un bon soir et eux pas, tout peut arriver, assure le capitaine stéphanois dans l’Equipe. La coupure due au confinement peut-elle niveler les valeurs par le bas ? Je l’espère. C’était tellement exceptionnel comme situation. […]Après, les Parisiens sont tellement de grands joueurs qu’ils ont peut-être moins besoin de se préparer que les autres. Ils ont d’ailleurs apporté la réponse lors de leurs matches amicaux. Maintenant, personne ne connaît la vérité d’un match.”