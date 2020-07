Pilorget : “Les gens aimaient Cavani et la reconnaissance du public est le plus important”

Avec 435 matches sous le maillot du PSG de 1975 à 1989, Jean-Marc Pilorget détient un record de capes quasi imbattable. Celui qui fût un des “Quatre Mousquetaires” du club a donné son sentiment sur Edinson Cavani, qui a quitté Paris, en fin de contrat, avec 200 buts marqués au compteur.

“200 buts ce n’est pas rien mais c’est surtout ce qu’il dégage qui m’a marqué. Je n’ai jamais vu Cavani tricher, il a toujours donné le maximum, parfois avec un grand bonheur, parfois moins, commente l’ancien défenseur dans France Football. Ça le faisait certainement chier d’être décalé sur un côté quand Ibra était là, mais il l’a fait pour le collectif. Mon top 5 des attaquants ? Avec Weah, Pauleta, Ibra et l’évidence Carlos Bianchi, il est dans mon top 5. Depuis peu, on ne peut pas écarter Mbappé. Mais je mets Cavani dans les 5 parce que son personnage, l’homme, ce qu’il a montré sur le terrain, son attachement au maillot, ce qu’il a réalisé avec la réussite qu’on connait. Il mérite cette place. Sans la Covid-19 sa sortie aurait été différente. Mais est-ce qu’un garçon comme ça a besoin de plus que ce qu’il a déjà eu ? Les gens l’aimaient et la reconnaissance du public est le plus important. Ce mec est un exemple, et les jeunes qui vont arriver doivent s’en rappeler. Et puis, il reste les chiffres.”