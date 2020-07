Piquionne : “Le PSG va démarrer tambour battant”

Ce soir, le PSG va affronter Saint-Etienne en finale de Coupe de France (21h10). Pour Frédéric Piquionne, les joueurs du PSG vont démarrer fort cette rencontre afin de pouvoir gérer en fin de match en perspective des autres échéances.

“Si jamais le score est favorable, 4-0 à la mi-temps par exemple, Tuchel peut remplacer Mbappé et Neymar à la 60e. Il y a d’autres matches, d’autres échéances. Il y a surtout le fait de ne pas se blesser”, a déclaré Piquionne sur RMC. “La préparation foncière, le fond n’a pas été fait donc il va y avoir des manques. Mbappé et Neymar n’ont pas une heure et demie dans les jambes. C’est pour ça que le PSG va démarrer tambour battant pour que l’on puisse gérer sur la fin de match.“