Piquionne : “Les mecs sont revenus avec le couteau entre les dents”

Quatre mois après sa dernière rencontre face au BVB, le PSG a offert un festival face au Havre (9-0), dans le cadre d’un premier match amical. Une belle prestation qui permettra aux Parisiens d’entamer sereinement les échéances à venir. Outre l’éclatante victoire du PSG, la volonté affichée par les joueurs de Thomas Tuchel a surpris de nombreux observateurs. Dans l’After de RMC Sport, Frédéric Piquionne estime que les Rouge et Bleu sont déjà prêts mentalement pour les échéances à venir.

“Ils ont une idée derrière la tête et on le sait très bien. Mbappé et Neymar veulent gagner la Ligue des champions. Ils (les joueurs du PSG, ndlr) se sont entraînés comme des fous, même si les entraînements ne remplacent pas les matches bien entendu. Mais les mecs sont revenus avec le couteau entre les dents, ils ont faim et ils ont envie de prouver aussi. Parce que nous, les médias, nous sommes là en martelant et en se projetant sur le match de l’Atalanta (le 12 août prochain), a déclaré Piquionne dans l’After. Je pense vraiment qu’ils sont déjà prêts dans la tête. Ce que j’ai vu en première période face au Havre, je pense à peu près que ce sera l’équipe qui devrait démarrer* (face à l’Atalanta).”

*Le XI du PSG en première période : Navas – Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Bakker – Paredes, Herrera – Neymar, Mbappé, Icardi, Di Maria.

Le XI du PSG en seconde période : Rico – Dagba, Mbe Soh, Silva (c), Bakker (Pembélé, 61e) – Draxler, Verratti, Gueye, Sarabia – Kalimuendo (Kays Ruiz-Atil, 80e), Choupo-Moting.