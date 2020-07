Pirard totalement impressionné par le PSG et le Parc des Princes

Lucas Pirard, le gardien de but de Waasland-Beveren, a fait preuve de qualités et d’une bonne mentalité vendredi dernier au Parc des Princes face au PSG (7-0) dans le cadre du match de préparation. On a même vu le portier complice avec Neymar lors des deux penaltys parisiens. Le joueur est revenu sur l’expérience parisienne, assez inoubliable.

“Cela n’a vraiment rien à voir avec les déplacement en Belgique. C’est un autre monde. De notre hôtel jusqu’au stade, nous avons été escortés par la police. Une fois au stade, tout est sécurisé: il y a des gardes absolument partout, même devant notre vestiaire, explique le gardien de but à Walfoot. Notre vestiaire était incroyable, je n’ose même pas imaginer le vestiaire du PSG. C’est grand, c’est classe avec des sièges en cuir. Nous avions chacun un beau casier, il y a une salle de kiné, une piscine pour un bain froid, un vestiaire pour les coaches, des douches énormes. Et puis le Parc des Princes est franchement impressionnant. La pelouse est superbe… et grande. Il y avait déjà un peu des supporters avant le match. Puis dans le couloirs il y avait ces stars. Là nous nous sommes dit: les voilà, on va jouer contre eux.”