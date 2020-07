Plus de 400 soignants invités par le PSG

Ce vendredi 17 juillet, le PSG tournera la page de quatre mois sans match dans son enceinte tout en espérant que le spectre de la crise sanitaire liée au Covid-19 reste à distance. A cette occasion le Paris Saint-Germain va dire merci. Le club invite plus de 400 soignants et personnels de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris à assister aux rencontres au Parc des Princes contre le Waasland-Beveren, à 19 heures, et le Celtic Glasgow, mardi 21 juillet.

“En guise de remerciements, les 200 invités du soir auront le privilège de suivre la rencontre au plus près du terrain en prenant place dans le virage Auteuil, d’habitude réservé aux supporters les plus fervents. Spécialement conçu pour l’occasion, un t-shirt exceptionnel, arborant le message « Tous Unis, Merci », leur sera remis à l’issu de chacun des matches”, explique le PSG. “Comme lors de la rencontre contre Le Havre, les joueurs s’associeront aux remerciements en enfilant leur maillot d’entrainement portant le message « Tous Unis, Merci » et pendant toute la durée de la rencontre avec le badge identique présent sur leur maillot de match.”