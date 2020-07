Pour Gasperini il y a “trois façons” de préparer le match contre le PSG

Mardi, l’Atalanta Bergame, le prochain adversaire européen du PSG, a battu Bologne 1-0 dans le cadre de la 35e journée de Serie A, et a pris provisoirement la deuxième place du classement. Luis Muriel (servi par Duvan Zapata) est l’unique buteur (61e) de cette rencontre qui n’a été dominée qu’en seconde période par les Bergamasques, dans la touffeur du jour. Un match avec beaucoup d’intensité, quelques bobos (Zapata et Djimsiti) mais peu d’occasions de but.

Gian Piero Gasperini, l’entraîneur de l’Atalanta, a été exclu suite à une forte prise de bec avec son homologue Sinisa Mihajlovic. Ce dernier accusant après la rencontre le coach bergamasque d’avoir insulté son banc. Et pourtant… “Parle à tes gars, va te faire f… et ne casse pas les c…”, c’est que Mihajlovic a lancé à Gasperini qui protestait alors contre l’arbitre. “Ce n’est pas moi qui ai dû être expulsé“, a fait savoir l’entraîneur de l’Atalanta.

Concernant le choc face au PSG le 12 août en ouverture de Final 8 de l’UEFA Champions League, Gian Piero Gasperini a expliqué au micro de Sky qu’il y avait trois manières de le préparer alors que le calendrier est toujours aussi dense. “Il y a trois façons de faire. Soit jouer autant que possible et utiliser cette période comme une préparation. Ou laisser les joueurs se reposer pendant une semaine et mettre des jeunes. La troisième voie est quelque part entre les deux premières. On verra…”

Calendrier de l’Atalanta Bergame depuis la reprise et jusqu’au quart de finale de C1 face au PSG