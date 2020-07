Pour Il Mattino, il ne faut pas totalement écarter le PSG pour Koulibaly

Le défenseur international sénégalais de 29 ans du SSC Napoli, Kalidou Koulibaly, est bien parti pour quitter la Serie A. La Premier League sera très certainement le prochain terrain de jeu du natif de Saint-Dié-des-Vosges. Toutefois, le journal napolitain Il Mattino se refuse, dans son édition du jour, à écarter le PSG. Même si Paris n’est parti pour faire de folies lors du prochain mercato. Dans quelques jours, les agents de Kalidou Koulibaly vont faire le point avec la direction napolitaine.

“Au cours de la semaine prochaine, Fali Ramadani et ses collaborateurs seront à Naples pour s’entretenir avec De Laurentiis et Giuntoli sur la question liée à Kalidou Koulibaly. L’agent du défenseur apportera les résultats des sondages auprès des différents clubs intéressés par le joueur au président De Laurentiis. De Liverpool qui voudrait le rejoindre à Van Dijk, à Manchester City qui voudrait un défenseur de niveau international, en passant par Manchester United et Newcastle, qui doit achever sa transition pour passer entre les mains des cheikhs. Le PSG, qui est à la recherche d’un défenseur suite aux adieux de Thiago Silva, ne doit pas être sous-estimé“, peut-on lire dans Il Mattino. “Aucun club, cependant, n’est allé jusqu’au 80 à 90 millions d’euros, le montant demandé par De Laurentiis. L’agent présentera au président la volonté de Koulibaly de tenter une nouvelle expérience, la dernière grande aventure de sa carrière. La barre devrait tomber à 70M€. Manchester City est actuellement la piste la plus chaude.“