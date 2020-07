Pour Roustan, si le PSG ne change pas d’animation, il va se faire balader par l’Atalanta

Invaincue depuis 19 matches, l’Atalanta Bergame n’a pas le profil d’une proie facile pour le PSG en ouverture du Final 8 de la Ligue des champions à Lisbonne. En conséquence, les Rouge & Bleu devront être au point tactiquement et techniquement car physiquement il y aura un avantage pour les Italiens. C’est la grille de lecture de Didier Roustan.

“Limite je me demande si je n’aurais pas préféré jouer Barcelone… Vous avez vu comment joue le Barça ? L’Atalanta, c’est une bonne équipe et ils vont avoir dix jours pour se reposer. Les gars, ils ont joué tous les trois jours. Mais ils vont avoir le petit break qu’il faut. Physiquement, je mettrais un billet sur l’Atalanta, ils vont avoir un petit avantage. Le meilleur tirage pour le PSG en quart de finale, c’était Lyon, bien qu’il n’y soit pas encore, a déclaré Roustan lors de l’EDS. Tuchel va-t-il mettre toutes ses stars vendredi contre Lyon ou les préserver des blessures ? Il ne va pas mettre son équipe bis… même si on a compris contre saint-Etienne qu’après la blessure de Mbappé ils n’y allaient pas franchement. Il y avait la peur de la blessure. Mais surtout ce que j’ai vu face aux Verts, c’est une équipe coupée en deux. Elle avait du mal à ressortir. Et on en revient à ce point : contre une équipe intelligente comme l’Atalanta qui sait profiter des espaces, techniquement à l’aise, le PSG va se faire balader. Je pense qu’ils doivent se servir de ce match contre Lyon comme d’un laboratoire. De toute façon, ils ne seront pas jugés sur la Coupe de la Ligue. Ces joueurs, qui ont tout gagné, ils s’en foutent de ce trophée. Si tu leur demandes de choisir entre une Coupe de la Ligue et une victoire contre l’Atalanta, le choix est vite fait. Dans ce match test, il faut que Tuchel mette trois milieux de terrain et trois attaquants. Tu reviens à la case départ. Ça doit servir de leçon ce match contre Saint-Etienne. Ils étaient deux au milieu, avec Gueye qui fait ce qu’il peut, Paredes aussi… c’était moyen techniquement. Avec Verratti au moins tu équilibres les choses.”