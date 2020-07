Cesare Prandelli confiant pour l’Atalanta Bergame face au PSG

Cesare Prandelli, l’ancien sélectionneur de la sélection italienne (2010-2014), a fait part dans la Gazzetta dello Sport de sa confiance en ce qui concerne les chances de qualification de l’Atlanta Bergame face au PSG le 12 août dans le cadre des quarts de finale de l’UEFA Champions League. Le technicien a le sentiment que les Bergamasques peuvent plus largement faire tomber n’importe qui. La Juventus pouvant en témoigner alors qu’elle a été sauvée par deux penaltys généreux (2-2).

“Bien sûr que l’Atalanta peut se qualifier. Aujourd’hui, sur un match sec, ils peuvent battre n’importe quelle équipe européenne. L’Atalanta jouera un match de très haut niveau, comme elle l’a fait contre la Juve. Le choc contre les Bianconeri a confirmé que l’Atalanta jouerait à Lisbonne comme elle le fait toujours, sans avoir peur de personne. Les équipes les plus techniques souffrent de leur contre-pressing et de leur intensité continue. Le niveau de forme du PSG ? Jouer deux matches officiels en cinq matches peut bien sûr avoir son poids dans le résultat. De son coté l’Atalanta arrivera le 12 août entraînée, pas fatiguée : plus ils courent, plus ils s’amusent !”