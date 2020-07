PSG / ASSE : Le groupe stéphanois

Demain à 21h10 (France 2 et Eurosport 2), le PSG affrontera l’AS Saint-Etienne dans le cadre de la finale de Coupe de France. À la veille de cette rencontre, l’entraîneur de l’ASSE – Claude Puel – a dévoilé son groupe de 23 joueurs. Comme annoncé plus tôt dans la journée, Diony, Monnet-Paquet, Youssouf, Gabriel Silva, Aouchiche (non qualifié) et Ruffier (choix) ne sont pas dans le groupe des Verts.

Le groupe stéphanois pour affronter le PSG