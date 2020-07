PSG – ASSE : Le onze de départ parisien encore flou (Médias)

Après plus de quatre mois d’attente, le Paris Saint-Germain va retrouver ce vendredi la compétition officielle. Les hommes de Thomas Tuchel vont rencontrer l’AS Saint-Etienne au Stade de France pour la finale de la Coupe de France. Ce match est une opportunité pour le club de la capitale de remporter une treizième fois ce trophée mais aussi de préparer le 1/4 de finale de la C1 face à l’Atalanta Bergame qui se déroulera dans 21 jours à Lisbonne.

Toutefois, à 24 heures de la rencontre, le onze qui sera aligné au coup d’envoi n’est toujours pas clair. En effet, des doutes existent sur la composition de la défense centrale et au poste de latéral gauche.

Selon RMC Sport et Le Parisien, l’expérimenté Thiago Silva accompagnerait Marquinhos dans l’axe et Mitchel Bakker occuperait le couloir gauche de l’arrière garde Rouge & Bleu. Tandis que le quotidien L’Équipe indique sur son site internet que Presnel Kimpembe prendrait la place du capitaine parisien et que Layvin Kurzawa remplacerait le jeune hollandais.

En revanche sur le reste de la composition, les trois médias se rejoignent avec la titularisation de Marco Verratti au milieu du terrain à la place de Leandro Paredes et la présence du quatuor offensif Mbappé, Neymar, Icardi, Di Maria.

Composition probable selon RMC Sport et Le Parisien : Navas – Kehrer, Marquinhos, T.Silva, Bakker – Gueye, Verratti – Di Maria, Neymar – Icardi, Mbappé

Composition probable selon L’Équipe : Navas – Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa – Gueye, Verratti – Di Maria, Neymar – Icardi, Mbappé