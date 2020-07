PSG / Lyon : Quel onze, quel système, quelle animation côté parisien ?

Quel onze, quel système, quelle animation pour le PSG ce soir face à Lyon dans la touffeur du Stade de France ? La question mérite largement d’être posée puisqu’aucune tendance ne se dégage à cette heure. On aurait pu imaginer un onze raisonnablement en 4-3-3, puisque sans Mbappé, avec un entre-jeu associant Gueye, Paredes et Verratti derrière une ligne d’attaque composée de Di Maria, Neymar et Icardi, tout en prévoyant du temps de jeu à Sarabia. Mais à priori, on se destine à un retour de Marquinhos au poste de sentinelle, certains annonçant même un 4-4-2 malgré la densité qu’affichera Lyon au cœur du jeu. Entonnant car malgré la très forte chaleur (33 degrés prévus pour 21 heures !) qui incitera à profiter cette fois des cinq changements autorisés, le PSG devra former un bloc et retrouver son contre-pressing. Bref, aujourd’hui encore, on ne semble pas au bout de nos surprises. Une kyrielle de scénarios s’offre. Reste à deviner ce que Thomas Tuchel a dans la tête. Y compris pour les cotés. Mitchel Bakker plutôt que Layvin Kurzawa ? Du temps de jeu pour Juan Bernat ? Ander Herrera de retour au poste de latéral gauche faute d’avoir Colin Dagba et Thilo Kehrer ? Le Titi souffre d’une gêne musculaire, l’Allemand se remet d’un choc à la hanche contre l’ASSE. Ce qui ouvre potentiellement la porte à un dépannage du couteau suisse… espagnol.

Onze de départ parisien

Le XI du PSG selon l’AFP (4-4-2) : Navas – Dagba (ou Herrera), Thiago Silva, Marquinhos (ou Kimpembe), Bakker (ou Kurzawa) – Di Maria, Gueye, Verratti (ou Paredes), Neymar – Sarabia, Icardi.

Le XI du PSG selon L’Equipe (4-4-2) : Navas – Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bakker – Di Maria, Marquinhos, Verratti, Neymar – Sarabia, Icardi.

Le XI du PSG selon Le Parisien (4-3-3) : Navas – Dagba (ou Herrera), Thiago Silva, Kimpembe, Bakker – Gueye (ou Sarabia), Marquinhos, Verratti – Di Maria, Icardi, Neymar.

Le XI du PSG selon RMC (4-4-2) : Navas – Herrera, Thiago Silva, Kimpembe, Bakker – Di Maria, Marquinhos, Verratti, Neymar – Sarabia, Icardi.

Feuille de match du PSG/Lyon

Finale de la 26e et dernière Coupe de la Ligue au Stade de France |Vendredi 31 juillet à 21h10 | Diffuseurs : France 2 et Canal+ Sport | Arbitre : Jérôme Brisard assisté d’Aurélien Berthomeu et de Gilles Lang. 4ème arbitre : Thomas Leonard. VAR : Mikaël Lesage et Johan Hamel.

PSG : Navas – Herrera (ou Kehrer), Thiago Silva, Kimpembe, Bakker – Gueye, Marquinhos, Verratti – Di Maria, Icardi, Neymar. Remplaçants parmi : Rico,

OL : Tătăruşanu – Dubois, Marcelo, Denayer, Marçal, Cornet – Caqueret, Bruno Guimaraes, Aouar – Memphis, Dembélé. Remplaçants parmi : Lopes, Rafael, Andersen, Thiago Mendes, Jean Lucas, Reine-Adelaide, Traoré, Cherki, Toko Ekambi, Kadewere.