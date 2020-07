PSG / OL : Les compositions officielles

Pour la dernière édition de la Coupe de la Ligue, le PSG et l’OL s’affrontent en finale, au Stade de France (devant 5.000 in situ pour des motifs sanitaires). Privé de Kylian Mbappé, Juan Bernat et Colin Dagba, Thomas Tuchel a décidé de composer son équipe en 4-3-3 avec un trio offensif Di Maria, Icardi et Neymar. Kurzawa occupera le couloir droit de la défense. Voici les compositions officielles des deux équipes.

Feuille de match du PSG/Lyon

Finale de la 26e et dernière Coupe de la Ligue au Stade de France |Vendredi 31 juillet à 21h10 | Diffuseurs : France 2 et Canal+ Sport | Arbitre : Jérôme Brisard assisté d’Aurélien Berthomeu et de Gilles Lang. 4ème arbitre : Thomas Leonard. VAR : Mikaël Lesage et Johan Hamel.

PSG : Navas – Kurzawa, Thiago Silva, Kimpembe, Bakker – Gueye, Marquinhos, Verratti – Di Maria, Icardi, Neymar. Remplaçants parmi : Rico, Kehrer, Diallo, Paredes, Herrera, Draxler, Sarabia, Choupo-Moting, Kalimuendo.

OL : Lopes – Denayer, Marcelo, Marçal – Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Cornet – Depay Dembélé. Remplaçants parmi : Tatarusanu, Rafael, Andersen, Thiago Mendes, Jean Lucas, Reine-Adelaide, Traoré, Cherki, Toko Ekambi, Kadewere.