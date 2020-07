PSG / OL : Annoncez ici votre pronostic ?

Ce soir à 21h10 (France 2 et Canal Plus Sport), le PSG et l’Olympique Lyonnais s’affrontent pour la 26e et dernière édition de la finale de la Coupe de la Ligue. En cas de victoire, les Parisiens marqueront encore un peu plus l’histoire de cette compétition (8 Coupes de la Ligue actuellement). Amis CSiens, faites vos pronostics ! Quel sera le résultat de ce match au Stade de France face aux Lyonnais ? À vos claviers pour annoncer votre pronostic.

Vendredi dernier, le PSG s’est imposé 1-0 (but de Neymar) contre Saint-Etienne. Une victoire sur le plus petit des écarts que seul #ValdoEtLuisLesMeilleursAmis avait annoncé ici. Félicitations !