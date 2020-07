PSG / Saint-Etienne : Annoncez votre pronostic

Il y a plus de quatre mois le PSG battait 2-0 le Borussia Dortmund au Parc des Princes et décrochait son ticket pour les quarts de finale de la Champions League. Et puis rideau, la faute au coronavirus. En ce 24 juillet, Paris rejoue un match officiel. Et pas n’importe lequel : la finale de la Coupe de France face à l’AS Saint-Etienne. Alors que le PSG s’apprête à célébrer ses 50 ans, il retrouve l’affiche qui lui a permis de décrocher son premier titre, en 1982, c’est à dire les Verts et la Coupe de France. Le PSG la remportera t-il une 13e fois ? A vos pronostics ! Quel sera le score de ce match chers CSiens ? Ira-t-il au delà des 90 minutes ? Qui marquera ? A vos claviers, un nouveau chapitre s’écrit désormais.