PSG / Saint-Etienne : les compositions officielles de la finale

Une finale de la Coupe de France entre le PSG et Saint-Etienne un 24 juillet au Stade de France devant moins de 3000 spectateurs, avec des gestes barrière, de la distanciation sociale et cinq changements de joueurs possible durant les 90 premières minutes… c’est bien le détonnant programme qui nous attend. Claude Puel et Thomas Tuchel ont officialisé leurs choix. Le technicien allemand a préféré Thiago Silva à Kimpembe au côté de Marquinhos, Bakker à Kurzawa à gauche de la défense, et Paredes à Verratti dans l’entre-jeu au coup d’envoi. Côté stéphanois, Maçon, un défenseur, a été choisi plutôt que l’attaquant Krasso. Certainement dans l’intention de faire un mur.

PSG / ASSE

Finale de la 103e Coupe de France | 24 juillet 2020 à 21h00 au Stade de France | Diffuseurs : France 2 et Eurosport 2 | Arbitre : M.Delerue |VAR : Letexier et Schneider

PSG : Navas – Kehrer, Silva (c), Marquinhos, Bakker – Paredes, Gueye – Di Maria, Mbappé, Neymar – Icardi. Remplaçants : Rico, Silva, Bakker, Dagba, Herrera, Sarabia, Draxler, Paredes, Choupo Moting. Entraîneur : Tuchel.

ASSE : Moulin – Debuchy, Fofana, Perrin (c) Kolodziejczak, Maçon – Camara, M’Vila – Hamouma, Boudebouz – Bouanga. Remplaçants parmi : Bajic, Moukoudi, Moueffek, Neyou, Abi, Khazri, Nordin, Rivera, Krasso. Entraîneur : Puel.