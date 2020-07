PSG / Saint-Etienne : les notes des Parisiens

Pour le retour de la compétition dans le football français, la soirée fût moche. Cette finale de la Coupe de France sera bonne à être oubliée. Elle aura juste permis d’enrichir le palmarès du PSG. Un stade de France sans âme, des coups, un jeu de mauvaise qualité, deux blessures dont une de Kylian Mbappé dès la demi-heure de jeu (sur un sale tacle de Loïc Perrin) qui a gâché le reste du match… Bref, ce match a été plus une souffrance qu’une fête. On sera juste heureux d’avoir vu Thiago Silva soulever une nouvelle coupe. D’ailleurs, le Brésilien a certainement été le meilleur joueur du PSG contre l’ASSE. O Monstro aura été à la hauteur. Comme Keylor Navas voire Neymar. Parce que pour le reste, individuellement et collectivement ce fût assez inquiétant. Paris étant même malmené par dix Verts…

On remarque d’ailleurs que quand Angel Di Maria est à la peine, c’est toute l’équipe qui déjoue, se coupant en deux, sans liant. On a bien vu un PSG en 4-2-4, pas en bloc et pas capable de faire un pressing et un contre-pressing. N’aurait-il mieux pas valu apporter plus de technique avec Marco Verratti et/ou Ander Herrera ? En tout cas ce PSG a été très laborieux physiquement, techniquement et tactiquement. Thomas Tuchel n’usant pas de la possibilité d’effectuer cinq changements. Bref, on espère voir le PSG dans une semaine avec un autre visage contre Lyon. Désormais il faut croiser les doigts pour espérer que les blessures de Thilo Kehrer et de Kylian Mbappé ne soient pas trop graves.

Les notes des joueurs du PSG par Canal Supporters

Navas 6

Dagba 5

Silva 6

Marquinhos 4

Bakker 5

Paredes 5

Gueye 4

Di Maria 5

Sarabia 5

Neymar 6

Icardi 4