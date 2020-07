MAJ – PSG / Waasland-Beveren : les compositions officielles

Ce soir (19 heures, BeIN Sports 1), le PSG affronte le club belge de Waasland-Beveren dans le cadre de son deuxième match de préparation à sa fin de saison 2019-2020. Pour cette rencontre – au Parc des Princes – Thomas Tuchel a dévoilé son onze de départ. Absent contre Le Havre, Layvin Kurzawa, est bien sur le banc. Thiago Silva retrouve son brassard et le onze en lieu et place de Presnel Kimpembe. Marco Verratti et Gana Gueye composent aussi l’entre-jeu de la première équipe alignée (match en 4×30 minutes). Quant aux Belges, ce sera une découverte.

Le XI du PSG : Navas – Kehrer, Marquinhos, Silva (c), Bakker – Verratti, Gueye – Neymar, Mbappé, Icardi, Di Maria.

Remplaçants : Rico, Bulka, Innocent, Dagba, Mbe Soh, Kimpembe, Pembélé, Kurzawa, Draxler, Paredes, Herrera, Sarabia, Kalimuendo, Kays Ruiz-Atil, Choupo-Moting.

WBE : Pirard – Foulon, Schryvers, Schoonbaert, Vukotic, Caufriez – Bizimana, Albanese, Kobayashi, Efford – Sula.

Remplaçants : Gabriel, Knollenburg, Ben Omar, Mantel, Jubitana, Heymans, Pejcic, Vukcevic, Verreth, Koita, Reynes, Milosevic.