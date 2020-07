Puel estime que les victoires en amical sont encourageantes en vue de la Coupe de France

L’AS Saint-Etienne affrontera le PSG en finale de Coupe de France le 24 juillet prochain (21h05, France 2 / Eurosport 2). Les Verts restent sur trois victoires en trois matches de préparation. Pour Claude Puel, ces résultat son encourageant en vue de l’affrontement face au Rouge & Bleu.

“Je dirais que ça donne toujours une certaine confiance qui permet de continuer à bien travailler. Il y a les résultats et la manière. On a encore des joueurs disparates (sic) sur le physique notamment. On verra d’ici à la semaine prochaine. C’est encourageant, dans la mesure où beaucoup de joueurs, dont des jeunes, font des progrès”, a déclaré Claude Puel en conférence de presse – des propos relayés par L’Equipe. “On a toujours des interrogations et jusqu’au bout, on sera attentifs afin d’éviter des pépins. Jusque-là, je suis satisfait. C’est vraiment plaisant d’entraîner ce groupe très mobilisé, malgré le nombre très important de joueurs. Tout le monde se comporte très bien.”

Le coach stéphanois a fait savoir que William Saliba ne sera pas présent face au PSG et qu’il espérait une bonne nouvelle pour Timothée Kolodziejczak et Mahdi Camara, initialement suspendus pour la finale.