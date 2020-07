Puel : “Je regrette bien sûr la blessure de Kylian”

Claude Puel, entraîneur de l’AS Saint-Etienne, a perdu la finale de Coupe de France contre le PSG ce soir (1-0). Il a tenu à féliciter ses joueurs pour leur prestation avant de les défendre suite aux nombreux coups qu’ils ont donné, blessant Kylian Mbappé.

“La faute de Perrin ? C’était un engagement sain, défend le coach stéphanois dans des propos relayés par RMC Sport. Je regrette bien sûr la blessure de Kylian, j’espère qu’elle est légère. Il n’y avait aucune intention de faire mal. L’intention était de jouer le ballon, mais c’est vrai qu’il va trop vite. […]On pense avoir le ballon et puis ils ont un tel coup de rein qu’ils peuvent faire la différence à tout moment. Il faut s’engager mais rester maître de ses gestes et de toute situation. C’est de l’apprentissage, il faut trouver le bon dosage.”