Puel : “La jauge des 5000 ? Pour moi, c’est sans supporters”

Saint-Etienne doit affronter le PSG en finale de Coupe de France le 24 juillet (21h05). Un match qui ne pourra voir que 5000 personnes présentes au Stade de France. Claude Puel, coach des Verts, estime que cette jauge de 5000 c’est comme joué sans supporters puisqu’elle prend en compte les joueurs, les staffs ainsi que les journalistes.

“Si c’est une jauge à 5000, ça veut dire 5000 tout compris, les joueurs, les staffs, l’encadrement, les journalistes. Quand on regarde, ça va très vite. Pour moi, c’est sans supporters. 5000, c’est juste plus de gens qui vont graviter autour des deux clubs, ce n’est pas des supporters, ce n’est pas un support, se chagrine Puel en conférence de presse dans des propos relayés par RMC Sport. On fait des matches pour avoir nos supporters, pour avoir une atmosphère, une ambiance. C’est énorme en termes d’appui, de sensation pour les joueurs.”