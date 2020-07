Puel : “On va essayer de la gagner et déjà de finir à 11” contre le PSG

Lors de la saison 2019/2020, l’AS Saint-Etienne a vécu deux mauvaises expériences face au PSG, avec dix buts encaissés et deux cartons rouges. Dans le Forez, le 15 décembre, à la 25e minute, Jean-Eudes Aholou avait été exclu après avoir “découpé” littéralement Leandro Paredes. Score final : 0-4. Au Parc des Princes, le 8 janvier, Wesley Fofana quittait ses partenaires après 30 minutes de jeu suite à une accumulation de fautes et deux avertissements. Résultat : 6-1 lors du match de Coupe de la Ligue. Vendredi prochain, pour créer la surprise aux dépens du PSG et remporter la Coupe de France, Claude Puel espère jouer tout le match à onze. C’est un objectif affiché par l’entraîneur de l’ASSE sur Franceinfo.

“On va essayer de la gagner et déjà de finir à 11 contrairement à nos deux matches contre le PSG cette saison. A chaque fois on a perdu un joueur dans la première demi-heure, et on l’a payé cash en championnat (0-4) comme en coupe de la ligue (6-1), commente Puel. Le contexte est très particulier après ce long arrêt. En général, on commence une saison sur un match de championnat, là c’est une finale de coupe de France. Au niveau du rythme, du physique, de l’approche de ce match c’est vraiment très très difficile. On essaye de faire au mieux pour s’adapter à ces circonstances. C’est quelque chose de très particulier qui nous est imposé mais on devra relever le challenge.“