Quand AS se prend pour la presse catalane…

Antoine Griezmann dans la tourmente au FC Barcelone, on aurait pu penser que la presse catalane allait lancer la cavalerie avec des histoires de trocs mêlant le PSG et Neymar à l’affaire. Mais, non, il est plutôt question de Premier League pour l’international français. Curieusement, c’est le média madrilène AS qui avec un article peu assumé, dans un coin, signé par le journaliste catalan Manu Sainz, lance une histoire de pacte entre le PSG et Neymar. Un pacte fantasmé puisqu’en gros Paris permettrait au Brésilien de partir à Barcelone en cas de bonne offre s’il s’est montré impliqué… Le journaliste met un prix : 170M€ pour racheter les deux années de contrat de Neymar. Un prix qui serait revu à la baisse si Griezmann ou Dembelé était dans la balance. On connait la chanson. Mais comme la FC Barcelone est en train de perdre le titre en Liga aux dépens du Real Madrid, il est à redouter que les rumeurs se multiplient rapidement.