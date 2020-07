Quand Mbappé booste les téléchargements du livre de Christian Jeanpierre

Après plus de 30 ans à TF1 avec les commentaires des matches de l’équipe de France ou bien encore l’animation de l’émission dominicale Téléfoot, Christian Jaenpierre a quitté la première chaîne de France en mars dernier. Malgré ce départ, il a plusieurs projets dont un roman intitulé “2026, le jour où le football est devenu américain“. Alors que ce dernier doit sortir en 2021, le journaliste a décidé de mettre son ouvrage en libre accès sur internet pendant le confinement. Un succès puisqu’il a été téléchargé un peu plus de 40 000 fois. Mais Christian Jeanpierre explique que l’intervention de Kylian Mbappé a permis de voir le téléchargement de son livre bondir de manière spectaculaire en seulement une journée.

“Pendant le confinement, je l’avais mis en accès libre sur Internet. Il a été téléchargé à 40.557 exemplaires. Plein de sportifs l’ont relayé, cela m’a beaucoup touché. Et quand Mbappé l’a posté sur ses réseaux sociaux, on est passé de 23 000 à 38 000 en vingt-quatre heures, c’est fou!, se remémore Jeanpierre dans une interview accordée à l’Equipe. On m’a dit que cela pourrait faire un film ou une série… et j’ai très envie d’aller au bout de mes rêves.