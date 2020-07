Quand Mbappé s’enthousiasme des performances de Zlatan

Blessé vendredi dernier en finale de Coupe de France contre Saint-Etienne (1-0), Kylian Mbappé travaille dur afin de pouvoir postuler à une place dans le groupe du PSG pour le quart de finale de la Ligue des Champions contre l’Atalanta Bergame. Mais le numéro 7 parisien regarde également des matches des autres championnats pour passer le temps. Ce jeudi après-midi, l’international français a regardé le match entre la Sampdoria et l’AC Milan, en replay. Et il a été impressionné par la performance de l’ancien parisien – Zlatan Ibrahimovic – auteur d’un nouveau doublé et d’une passe décisive. Mbappé a ainsi encensé le géant suédois qui continue à briller dans un grand championnat à 38 ans. “Juste en train de regarder le replay du Milan… Zlatan quel joueur quand même. 38 ans“. En une demi-saison, Ibracadabra a inscrit 10 buts et délivré 5 passes décisives en 19 matches toutes compétitions confondues.