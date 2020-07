Quand Mbappé veut rassurer Neymar sur sa blessure

Le Paris Saint-Germain a remporté ce vendredi sa treizième Coupe de France de son histoire en s’imposant face à l’AS Saint-Etienne (1-0). Au terme d’un match musclé, les Rouge & Bleu ont eu la victoire amère avec les blessures de Thilo Kehrer mais surtout celle de Kylian Mbappé. Après un tacle très violent de Loïc Perrin – qui a valu un carton rouge au capitaine stéphanois après intervention de la VAR – le jeune attaquant souffre d’une entorse de la cheville droite avec lésion importante du compartiment latéral externe. Cet incident pourrait lui faire manquer le 1/4 de finale de la Ligue des Champions, face à l’Atalanta Bergame, qui se déroulera le 12 août prochain.

Sur le réseau social Instagram, Neymar Jr a montré son soutien à son coéquipier en publiant une photo de lui-même et du numéro 7 Rouge & Bleu dans les bras de l’un de l’autre sur la pelouse du Stade de France, accompagné de ces mots : “Mon frère” avec un coeur.

Le Français a tenu à lui rassurer en lui répondant : “Je t’aime frère. Reste calme” en plus d’emojis représentant un sablier (signe du temps), de deux mains collées l’une à l’autre (signe de prière) et d’un coeur.

Kylian Mbappé semble prêt à faire face à cette course contre la montre, et retrouver les terrains le plus rapidement possible !