Quartararo : “J’aime beaucoup l’impression de facilité que dégage Mbappé”

Kylian Mbappé affole les compteurs depuis ses débuts en professionnel avec Monaco. Le numéro 7 parisien empile les buts et les records de précocité. Le jeune attaquant (21 ans) épate les observateurs du football mais pas que. France Football a interrogé plusieurs sportifs de haut niveau pour connaître leurs impressions sur l’international français. Fabio Quartararo, pilote français de Moto GP (7 pole positions, 6 podiums), avoue être impressionné par l’impression de facilité que dégage Kylian Mbappé.

“Le début de carrière de Kylian est impressionnant. Ça fait déjà quelques années que je suis le football et ce qu’il fait est incroyable. Je crois qu’il a déjà marqué toute la France et une bonne partie du Monde en accomplissant tout ça. Personnellement, il m’a impressionné sur plusieurs aspects mais j’aime beaucoup l’impression de facilité qu’il dégage, notamment lorsqu’il élimine ses adversaires. J’aime aussi la sérénité qu’il renvoie et je me retrouve là-dedans, s’enthousiasme Quartararo pour FF. […]La pression, c’est ce qui nous fatigue le plus. Personnellement, j’ai dû voir un psychologue qui m’a aidé à me calmer et à prendre sur moi pour gérer les situations avec sang-froid. Chez lui, ça paraît inné. J’ai déjà assisté à quelques matches au Parc et on sent qu’il est uniquement concentré sur le jeu, qu’il est tout le temps dans son match.”