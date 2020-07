Quatre matches amicaux au programme pour le PSG Handball

Après une reprise au mois de juin, les joueurs du PSG Handball sont actuellement en vacances. Sur son site internet, le club de la capitale a dévoilé le prochain programme de préparation des Rouge et Bleu, qui se déroulera en deux temps. En effet, les cinq nouvelles recrues du PSG – Yann Genty, Mathieu Grébille, Dainis Kristopans, Elohim Prandi et Ferran Sole – reprendront le chemin de l’entraînement plus tôt, le lundi 27 juillet. Les recrues rejoindront ensuite le reste de l’effectif le 3 août, précise le PSG sur son site internet.

“La préparation pour la saison 2020-2021 aura lieu au Stade Pierre de Coubertin, avec des entrainements programmés du lundi au samedi, tout au long du mois d’août.” Et afin de se préparer au mieux pour la saison prochaine (qui commencera en septembre), quatre matches amicaux seront programmés pour le PSG Handball. Les Parisiens affronteront le HBC Nantes (28 août), l’US Créteil (4 septembre), l’US Ivry (5 septembre) et Chartres (12 septembre).

Programme des matches amicaux du PSG Handball