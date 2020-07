Quel adversaire pour le PSG en quarts de finale de Ligue des Champions ?

Cela fait quatre mois que le PSG s’est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, après son beau succès contre le Borussia Dortmund le 11 mars dernier au Parc des Princes (2-0). Mais en raison de la crise du Coronavirus et l’arrêt des compétitions, le PSG ne connaît pas encore son adversaire. L’attente ne sera plus très longue puisque le tirage au sort du Final 8 de la C1 se déroulera demain à midi. Le PSG connaîtra donc son adversaire pour les quarts et la possible demi-finale. Pour l’instant, quatre clubs sont assurés de jouer ces quarts, le PSG, l’Atlético de Madrid, le RB Leipzig et l’Atalanta Bergame, alors que quatre autres billets sont encore vacant (Manchester City contre le Real Madrid (2-1 pour City au Bernabeu), le Barça contre Naples (1-1 à l’aller), le Bayern contre Chelsea (3-0 pour Munich à Londres) et la Juventus contre Lyon (victoire 1-0 de l’OL à l’aller). Quel club aimeriez-vous voir sur la route du PSG pour son quart de finale ? À vos claviers.