Quelle équipe de Saint-Etienne face au PSG ?

Vendredi (21h10) ce sera le premier match officiel en France post crise sanitaire liée au Covid-19. Oui demain, la finale de la Coupe de France à Saint-Denis permettra d’espérer commencer un nouveau chapitre même si l’AS Saint-Etienne a décidé de neutraliser 900 places pour faire plaisir à ses groupes de supporters.

Les Verts rejoignent ce matin Paris avec un groupe élargi puisque 20 noms pourront figurer sur la feuille de match (5 changements seront possibles durant le match face au PSG). A priori il n’y a pas Diony, Monnet-Paquet, Youssouf, Gabriel Silva, Aouchiche (non qualifié), ni Ruffier (choix), l’ASSE n’ayant pas officialisé la composition du groupe voyageant dans la capitale. En ce qui concerne le onze qu’alignera Claude Puel, le forfait de Gabriel Silva pourrait conduire à un repositionnement de Kolodziejczak à gauche de la défense stéphanoise. Le dernier entraînement des Verts, à 16h30 au Stade de France, pourrait apporter quelques indications sur les hommes et l’animation. >> L’équipe possible de l’ASSE face au PSG : Moulin – Debuchy, Fofana, Moukoudi, Kolodziejczak – Camara, M’vila – Hamouma, Boudebouz, Bouanga – Krasso.