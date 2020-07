Rabesandratana : “On verra si les joueurs du PSG ont de l’orgueil”

Ce soir, la finale de la Coupe de France entre le PSG et Saint-Etienne doit redonner vie au football français. Toutefois le match au Stade de France se jouera devant moins de 3000 spectateurs répartis dans les parties basses des tribunes Est et Ouest. Un presque huis clos sans ultras qui va être curieux… C’est le sentiment d‘Eric Rabesandratana.

“Sachant que le Stade de France peut contenir 80.000 places… J’espère que le spectacle sera à la hauteur…” a commenté l’ancien défenseur et capitaine du PSG sur France Bleu Paris avant de faire part de sa confiance. “Même contre des équipes plus faibles, mettre 20 buts en trois matches amicaux, ce n’est pas rien. C’est plutôt une bonne nouvelle et sur ce qu’on a pu voir, ils ont l’air quand même en forme. Ils sont contents de jouer et de se retrouver, c’est important. Saint-Etienne, ça rentre un peu dans le même style que le PSG a joué jusqu’à maintenant, donc je m’attends à un score plutôt important. Et il n’y a pas de raison par rapport aux matches amicaux qu’ils prennent ce match à la légère. La finale perdue l’année dernière ? C’est vrai que le fait d’avoir raté les Coupes l’an dernier, ça leur a fait mal. Et ça fait tâche. On verra s’ils ont de l’orgueil. Je pense surtout qu’ils auront envie de bien faire, de retrouver la compétition et d’engranger de la confiance en vue des matchs importants qui arrivent après.”