Rabesandratana : “Thiago Silva est le meilleur défenseur que le PSG ait eu, le plus complet”

A priori, ce mardi 21 juillet, Thiago Silva (35 ans), en fin de contrat au PSG, jouera pour la dernière fois au Parc des Princes. Un dernier rendez-vous dans l’antre parisien pour le capitaine qui ne sera qu’un match de préparation à 19 heures contre le Celtic (beIN Sports 1) avec moins de 5000 personnes. Pas l’idéal pour les adieux au public d’une légende du PSG. Quoi qu’il en soit, Eric Rabesandratana, ancien défenseur et capitaine du PSG, aimerait qu’on se souvienne qu’intrinsèquement l’axial brésilien aura été le meilleur défenseur de l’histoire du club qui fête ses 50 ans.

“Thiago Silva est le meilleur défenseur que le PSG ait eu, le plus complet, juge Rabesandratana dans France Football. C’est un sensible et sa sensibilité a parfois pris le pas sur sa capacité à faire réagir tout le monde. Il n’a pas le caractère pour gueuler, et, quand il le fait, ça donne un joueur qui n’a pas forcément l’aura pour transcender les autres et les faire réagir. Quand un mec gueule et qu’on le sent déterminé, on va le suivre. Quand tu sens que ce n’est pas sa nature, le premier réflexe n’est pas de le suivre. Je ne sais pas la trace qu’il va laisser car il y aura cette petite tache. Il aurait fallu s’appuyer sur d’autres pour faire la différence là-dessus. On attendait trop de Silva de ce côté-là, alors qu’il n’est certainement pas capable de le faire. […] Mais à Barcelone, c’est trop facile de dire que c’est Thiago Silva. Il a eu tendance à reculer mais il y a des explications. Il est fautif comme les autres. C’est un échec collectif, mental, pas le sien.”