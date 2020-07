Ramzi : “Le Parc, c’est vraiment le seul endroit au monde où j’oublie tout pendant deux heures”

Ramzi Bedia, humoriste connu pour son célèbre duo avec Eric Judor, est un grand supporter du PSG. Pour la promotion de son prochain film “Les blagues de toto“, Ramzi a répondu aux questions de la PSG TV dans un environnement exceptionnel, le Parc des Princes.

“Je suis supporter du PSG depuis que j’ai 13 ou 14 ans. Je venais au Parc des Princes au début en passant au dessus et je viens encore jusqu’à dernièrement. J’ai vu le PSG évoluer. C‘est vraiment le seul endroit au monde où j’oublie tout pendant deux heures. Le fait que ce soit fermé, que je voie des gens qui sont passionnés comme moi… C’est ça qui est fou avec le sport et en particulier avec le foot c’est de voir 22 gars sur le terrain qui donne directement autant d’émotion.“